تعرف على سعر الدولار اليوم السبت في مصر

السبت 09/نوفمبر/2024 - 09:19 ص

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، ووصل متوسط سعر صرف الدولار 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.23 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنوك "القاهرة،QNB"، ثم 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصري الخليجي، نيكست، الإسكندرية، التعمير والإسكان،HSBC".

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، سايب، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".