البابا تواضروس يترأس أول قداس بالمقر الإداري الجديد بالقاهرة الجديدة.. بث مباشر

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من أعضاء المجمع المقدس وممثلي الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يأتي افتتاح المقر الإداري والخدمي للكنيسة، في إطار الاحتفال بالعيد الثاني عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي خلفا للبابا شنودة الثالث في 2012.

ومن المخطط، أن يتضمن المقر الإداري والخدمي للكنيسة، مقرات للمؤسسات الكنسية الخدمية والتعليمية والإدارية، فيما تضم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقر البابوي للبطريرك.

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