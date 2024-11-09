تفاصيل إصابة رامي ربيعة ومدة غيابه

تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة تتراوح بين 10 ايام إلى اسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام زد في الدوري الممتاز يوم الخميس الماضي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها رامي ربيعة معاناته اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي كانت سببا في خروجة من المباراة بالشوط الثاني.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله وضع برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيز رامي ربيعة للمباريات في الفترة المقبلة عقب فترة التوقف الدولي بسبب معسكر المنتخب الوطني.

وأصبح رامي ربيعة خارج حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية