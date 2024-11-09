اليوم.. محاكمة السائق المتسبب في وفاة الطالب أنس بأكتوبر

تنظر محكمة الحي الحادي عشر بأكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بالتسبب في وفاة الطالب أنس محمد سيد، إثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها، وذلك بتهمة القتل الخطأ بعد إحالته من النيابة العامة.

وعند الفحص، تبين أن الطالب أنس محمد سيد لقي مصرعه إثر الحادث.

بداية الحادث

تحقيقات النيابة كشفت عن أن الطفل يدعى أنس محمد سيد، 10 سنوات، طالب بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، بعد الانتهاء من يوم دراسي طويل، تعطل أتوبيس المدرسة وتم استبداله بسيارة ملاكي، وكان معه ثلاثة من زملائه.

وفي الطريق انقلبت السيارة 5 مرات، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى خروج الطفل "أنس" خارج السيارة وارتطام رأسه بالأرض، فتوفي على الفور.

وقال والد الطفل في تحقيقات النيابة، إنه علم بوفاة نجله من خلال جروب أولياء الأمور، حيث أخبرت إحدى الطالبات المصابات أسرتها وكتبوا على الجروب بالحادث، موضحًا أن المدرسة تجريبية لا تملك أتوبيسات خاصة بها، والأهالي اتفقوا مع سيدة لتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب وعندما تعطل تحدثت السيدة مع سيارة سوزوكي لنقل الأطفال لمنازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي، لكن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فانقلبت بالقرب من طريق الفيوم أعلى طريق دهشور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بحادث انقلاب سيارة في منطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

تبيّن مصرع طفل يُدعى أنس محمد، 10 سنوات، طالب في الصف الخامس الابتدائي، نتيجة انقلاب سيارة كان يستقلها مع ثلاث من زملائه نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى سقوط الطفل من السيارة على رأسه ووفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.