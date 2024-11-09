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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الممثل توني تود الشهير بفيلم "Candyman"

توني تود
توني تود
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توفي الممثل توني تود، الذي لعب دور القاتل في فيلم الرعب الكلاسيكي “Candyman”، بالإضافة إلى ظهوره في أفلام “Final Destination” وThe Rock"، عن عمر يناهز 69 عامًا.

ورحل تود يوم الأربعاء الماضي في منزله بلوس أنجلوس بعد صراع طويل مع المرض، قبل أن تعلن زوجته نبأ وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وُلِد تود في واشنطن العاصمة عام 1954، وشارك في مئات الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار 40 عامًا. وكان أحد أدواره الأولى هو دور الرقيب المدمن على الهيروين وارين في الدراما الحربية الحائزة على جائزة الأوسكار للمخرج أوليفر ستون “Platoon”؛ كما لعب دور مالك دار الجنازات ويليام بلودورث في سلسلة أفلام “Final Destination”، ولعب دور جرانج في فيلم “The Crow” عام 1994 مع براندون لي.

توني تود Candyman The Rock