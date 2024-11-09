قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء القصف الإسرائيلي على خيم النازحين يؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك 5 شهداء، وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مناطق شمال وجنوب قطاع غزة فجر اليوم، تجاوز الـ 10 شهداء، مع وجود عدد من المصابين، ولم يتم حصر عددهم حتى الآن.