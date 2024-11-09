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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: زوارق الاحتلال تستهدف "عزبة البحر" غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن زوارق الاحتلال تستهدف "عزبة البحر" غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة متفجرة قرب مخيم عسكر الجديد في نابلس.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك 5 شهداء، وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مناطق شمال وجنوب قطاع غزة فجر اليوم، تجاوز الـ 10 شهداء، ووجود مصابين لم يتم حصر عددهم حتى الآن.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وأطلق جنود الاحتلال النار والقنابل المسيلة للدموع والغاز على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

إعلام فلسطيني زوارق الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة