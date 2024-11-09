إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار دوت شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة.

ومنذ قليل، أعلنت فصائل عراقية، أنها هاجمت فجر اليوم السبت، هدفًا عسكريًا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أم مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مؤكدة.

كما استهداف "حزب الله"جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها.