منتخب الشباب يختتم تدريباته بالإسماعيلية استعدادًا لـ ودية تنزانيا

اختتم منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته، أمس الجمعة، بالإسماعيلية استعدادًا لخوض تجربته الودية الثانية أمام تنزانيا فى اطار برنامج اعداده المضغوط للمشاركة فى منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من: 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ويشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات: المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

جاء تدريب المنتخب باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وسط أجواء إيجابية وروح عالية من جميع اللاعبين بقيادة مديرهم الفني البرازيلى ميكالى.

ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر.

وتعادل منتخب الشباب مواليد 2005 مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي الأربعاء باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة، وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالي المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب أفريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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