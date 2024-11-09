فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وأطلق جنود الاحتلال النار والقنابل المسيلة للدموع والغاز على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي قطاع غزة، اجتاحت الآليات العسكرية الإسرائيلية الحي، وأطلقت النار على الفلسطينيين في الشوارع، كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل داخل الحي، وقاموا بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.