بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.. «الجسمي» يتألق في حفل عالمي بالأهرامات (صور)

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمواصفات لايف عالمية وسط الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، وجاء ذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة.

وتضمن الحضور كل من: نبيلة عبيد والإعلامية هالة سرحان وبشرى، أحمد العوضي، هشام عباس، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، نهال عنبر، محمد لطفي، أحمد فهمي، شريف رمزي، إسلام صبري، رضا إدريس، بيومي فؤاد طارق الإيبياري، أمير المصري، صبري فواز، محمد جمعة، عبير صبري، طارق النهري، شريف باهر، أروى جودة وأحمد جمال سعيد والإعلاميات سمر يسري ولمياء فهمي عبد الحميد وأسماء مسلم وبوسي شلبي.

كما تواجد تامر بشير ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد زاهر وكابتن أحمد حسام وكابتن أحمد حسن وغيرهم ممن تفاعلوا مع أغاني الجسمي حتى قرب منتصف الليل.

من جانبه أشغل الجسمي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة، وخاصة أغنية "بشرة خير"، التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة وسط تفاعل الجميع، بالإضافة إلى أغاني يا حتة من قلبي، ولقيت الطبطبة.



