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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. مصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وأطلق جنود الاحتلال النار والقنابل المسيلة للدموع والغاز على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي قطاع غزة، اجتاحت الآليات العسكرية الإسرائيلية الحي، وأطلقت النار على الفلسطينيين في الشوارع، كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل داخل الحي، وقاموا بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

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