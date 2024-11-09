بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

شهد الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء الجمعة، حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة الأقصر، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الحالي، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وقبيل انطلاق الحفل، تفقد الحضور المعرض الفني لنتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافي وهي: ورش الخرز، الخيامية، الأركت، إعادة التدوير، شنط الخرز، شنط الشبك، التصميم الفني.

فيلم توثيقي ومعرض فني وأوبريت في ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه فيلم توثيقي تناول الفعاليات التى أقيمت على مدار الأسبوع إعداد وتصوير جمال الشرنوبي، مونتاج أحمد فتحي.

وتوالت عروض الحفل الختامي نتاج الورش الأدبية والإبداعية وقدمت ورشة المسرح مع المخرج محمد فؤاد فقرة بعنوان "أحلام أهل مصر"، وقدمت ورشة الشعر قصيدة بعنوان "على اسم مصر" مع الشاعر مدحت العيسوي، بجانب فقرة ورشة الأراجوز بعنوان "الأمانة، تعليم الحروف" مع الفنان ناصر عبد التواب، وقدمت ورشة تصنيع العرائس مع المدرب جمال الشرنوبي فقرة تحريك عرائس على أنغام أغاني "الأقصر بلدنا، شمندورة، يا مدد".

وقدم عرض كورال نتاج ورشة الموسيقى والغناء بإشراف الفنان ماهر كمال تضمن باقة من الأغاني منها "الليلة يا سمرة، الحلوة دي، يا دنيا سمعاني، يا أغلى اسم في الوجود"، كما قدمت ورشة الكتابة المسرحية مع السيناريست وليد كمال فقرة بعنوان "الصداقة".

واختتم الفعاليات بعرض فنون شعبية للأطفال لفلكلور محافظات "البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح، جنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان"، أعقبه أوبريت بعنوان "من كل أرض جينا"، وأخرج الحفل الفنان ماهر كمال.

نائب المحافظ: نسعى لإحياء جميع المشروعات الثقافية على أرض الأقصر

وخلال كلمته أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته باستضافة الملتقى في الأقصر، وتواجد القوافل الثقافية لوزارة الثقافة بفعالياتها كافة، ونقل تحية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للحضور وللمشاركين، وأشار إلى أنه تم الاتفاق والتنسيق مع معالي وزير الثقافة لتوفير أشكال الدعم كافة للثقافة، قائلا: نسعى إلى إحياء جميع المشروعات الثقافية على أرض الأقصر، وهذا بطبيعة الحال يشمل مصر بأكملها.

كما أبدى "أبو زيد" سعادته برؤية شباب وفتيات من شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، والوادي الجديد، وكذلك من القاهرة، أي من كافة أنحاء مصر، وأضاف: يكفينا في هذا الحدث العظيم أننا تمكنا من جمع أطفال مصر هنا، ليشاركوا في مشروعات مهنية وحرفية وفنية ولكن الهدف الأسمى هو تحقيق الدمج الحقيقي وتوفير فرص تفاعل وتعارف بينهم. واختتم كلمته بتقديم الشكر للوزارة والهيئة ولكل فريق العمل.

حضر حفل الختام، الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي. وبحضور د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د محمود النوبي عميد كلية الألسن، د. سمر سعيد عميد معهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، د. محمد الفرماوي بالمعهد الفنون الشعبية، حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر.

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