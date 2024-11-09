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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وأطلق جنود الاحتلال النار والقنابل المسيلة للدموع والغاز على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي قطاع غزة، اجتاحت الآليات العسكرية الإسرائيلية الحي، وأطلقت النار على الفلسطينيين في الشوارع، كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل داخل الحي، وقاموا بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

ومساء أمس الجمعة، أصيب مواطنين فلسطينيين خلال احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين وعائلاتهم في منطقة الراس القريبة من واد الحصين شرق مدينة الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت مواطنين ونكلت بهم، ما أدى لإصابة مواطن بجروح في الرأس، وآخرين برضوض. 

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام مخيم عسكر القديم مدينة نابلس