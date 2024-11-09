لبنان.. غارة لطيران الجيش الإسرائيلي على منطقة حي الأميركان بالضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية جديدة على منطقة حي الأميركان بالضاحية الجنوبية لبيروت، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خاصة منطقة حارة حريك، وبلدة الريحان في جنوب لبنان، ومنطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إعلام عبري، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في رأس الناقورة، وبتست بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وأفادت مصادر محلية لبنانية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صور في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و38 جريحا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت هجومًا استهدف أطراف بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.