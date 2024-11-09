ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. 13 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خاصة منطقة حارة حريك، وبلدة الريحان في جنوب لبنان، ومنطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إعلام عبري، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في رأس الناقورة، وبتست بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وأفادت مصادر محلية لبنانية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صور في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و38 جريحا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت هجومًا استهدف أطراف بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.

لبنان الضاحية الجنوبية لبيروت 13 غارة إسرائيلية