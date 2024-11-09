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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال تناسى كل ما يدين الإسرائيليين في أعمال العنف بأمستردام

امستردام
امستردام
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن إسرائيل بالغت من رده فعلها فيما يتعلق بالمواجهات التي دارات بين انصار ومشجعين نادي مكابى تل ابيب وبين مشجعين يؤازرون القضية الفلسطينية ومشجعي عرب ومسلمين في أمستردام، ولكن في نفس الوقت تناست في ذات الوقت كل الفيديوهات التي تدين الإسرائيليين بالقيام بأعمال العنف والشغب المتمثلة في إزالة العلم الفلسطيني والتعدي على ممتلكات شخصية لأشخاص في أمستردام.  

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تناست كل الشعارات التي رفعها المشجعون، والتي تنادي بضرورة قتل العرب والمسلمين واستمرار حب الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية حاولت استغلال ما يحدث لتقديمه على أنه معادا للسامية، وأن هناك خطط للاعتداء على الإسرائيليين.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: « كان هناك قرارات على ارض الواقع من قبل إسرائيل متمثلة في إرسال مروحيات عسكرية لإجلاء الإسرائيليين الذين يتواجدون في أمستردام».

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