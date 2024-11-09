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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 650 مواطنًا في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بالمنيا.. صور

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لـ حزب مستقبل وطن
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا قافلة طبية مجانية بقرية نزلة الفلاحين بمركز المنيا لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة بحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظه وطاهر فتح الباب أمين مساعد المحافظة والدكتور محمد عبد الحكيم أمين الصحة والدكتورة مروة إسماعيل أمينة المتابعة وحضور هيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة ومركز المنيا وأعضاء الوحده الحزبية بنزلة الفلاحين.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على أكثر من ٦٥٠ مواطنا بمختلف التخصصات الباطنة، الأسنان النساء، الأطفال، تحاليل.

إضافة لعيادة تنظيم الأسرة وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان تحت إشراف نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والمتخصصين الذين شاركوا ضمن فعاليات القافلة.

يأتي تنظيم تلك القافله في إطار تنفيذ سياسه الحزب والتي تهدف إلى خدمة المواطنين والأسر المستحقه من أهالينا بمختلف مراكز وقرى المحافظه وتوفير حياة أفضل للمواطنين ورصد المركز الإعلامي الإقبال الكبير من الأهالي مع الإشادة بدور الحزب وجهوده. 

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