تحويلات مرورية لإستكمال محطة مترو أنفاق بشارع الأهرام بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالنصف الثانى لمحطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة (المرحلة الثالثة).. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقًا" لمسافة (140) متر فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 9/11/2024 ولمدة (6 أشهر).. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو الآتى:-

حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه طريق المريوطية الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة من (أمين عبدالحميد – الخليل إبراهيم – النصر) وصولًا إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقًا".. ثم إستكمال السير إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقًا" إتجاه شارع خالد أمين.. ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين وإستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولًا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية وإستكمال خط السير.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.