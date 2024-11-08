المدير الإداري لفريق سيراميكا للسيدات يعبر عن استياءه من غياب اللوائح لتنظيم الدوري

عبر محمد جلال المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا للسيدات عن استياءه من إدارة مسابقة كرة القدم النسائية، وذلك بعد انسحاب عدة فرق مختلفة منذ إقامة دوري الكرة النسائية ،قائلا "المسابقة تفتقر إلى اللوائح التنظيمية الواضحة التي تضمن العدالة بين الفرق وتساهم في تحسين مستوى المنافسة"

واضاف جلال ، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، " غياب هذه اللوائح يخلق حالة من الارتباك ويؤثر سلباً على تنظيم المباريات، من الناحية الإدارية، يعتبر وجود لوائح ثابتة وواضحة أمراً أساسياً لضمان سير المسابقة بشكل منتظم وشفاف"

واستكمل " أن غياب التنسيق بين اللجان المعنية وعدم توفير الدعم اللازم للفرق يؤدي إلى ضعف في الأداء العام ويحدّ من تطور اللعبة نحتاج إلى إصلاح شامل في طريقة إدارة المسابقة، من خلال وضع ضوابط تنظيمية صارمة وتوفير الدعم الكافي للفرق واللاعبات، وذلك لضمان بيئة تنافسية عادلة ترتقي بمستوى كرة القدم النسائية في مصر"

وأضاف "بقترح وبإيجابية تعاون مع المنوط عن ملف الكرة النسائية فى وضع آلية تنظيمية لجميع درجات الدوريات الأعلى والأدنى".