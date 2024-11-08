مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية يختتم دورته العاشرة

اختتم مهرجان الحرية المسرحي برئاسة الفنان محمد شحاته، فعاليات الدورة العاشرة "دورة المخرج خالد جلال"، وذلك مساء اليوم الجمعة، بمركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية.

وقد شهد حفل الختام إعلان وتوزيع جوائز الدورة العاشرة التي جاءت كالتالي: جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل والتي تحمل اسم الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ورشحت لها العروض التالية

"استدعاء ولي أمر" و"حيث لا يراني أحد" و"كاسبر" وذهبت إلى العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" للمخرج محمود صلاح.

وحصل على جائزة أفضل عرض ثان "استدعاء ولي أمر" للمخرج أحمد علاء علي.

أما جائزة أفضل مخرج رشح لها المخرج أشرف علي عن عرض "كاسبر"، والمخرج محمود صلاح عن عرض "حيث لا يراني أحد" وذهبت إلى المخرج محمود صلاح عن عرض "حيث لا يراني أحد"

جائزة أفضل ممثل والتي تحمل اسم الفنان الراحل عثمان محمد علي، ورشح لها الفنان مصطفى عماد عن عرض "انتحار مؤقت"، وبولا ماهر عن عرض "حيث لا يراني أحد"، والفنان محمود بكر عن عرض "حيث لا يراني أحد"، وذهبت إلى بولا ماهر عن عرض "حيث لا يراني أحد".

بينما حصلت على جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة فرح نادر عن عرض "انتحار مؤقت"، والفنانة جنى أبو زيد عن عرض "استدعاء ولي أمر".

وجائزة أفضل ديكور ترشح لها السيد محمد عن عرض "حيث لا يراني أحد"، ودنيا عزيز عن عرض "كاسبر"، وذهبت الجائزة إلى دنيا عزيز عن عرض "كاسبر"، وحصلت على جائزة أفضل أزياء هنا النجدي عن عرض "حيث لا يراني أحد"، وجائزة أفضل اضاءة حصل عليها أحمد طارق عن عرض "كاسبر".

وجائزة أفضل موسيقى التي تحمل اسم الموسيقار الراحل حمدي رؤوف، وحصل عليها أسامة حماد عن عرض "استدعاء ولي أمر"، وحصل على جائزة أفضل استعراضات محمد صلاح عن عرض "كاسبر".

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ورشح لها أحمد سمير عن عرض فريق الكابتن يحيي الناشد، ومحمود صلاح عن عرض "حيث لا يراني أحد"، وذهبت إلى محمود صلاح عن عرض "حيث لا يراني أحد".

كما قررت لجنة التحكيم برئاسة الفنان مجدي صبحي منح مجموعة من شهادات التميز لبعض العناصر المسرحية المتميزة في العروض المسرحية المشاركة في الدورة العاشرة وذلك على النحو التالي: شهادة تميز في التمثيل للطفلة جودي قاسم عن دور "مريم" في مسرحية "انتحار مؤقت"، وشهادة تميز في التمثيل للفنان محمد علي زيكا عن دوره في مسرحية "الرجل المبتسم"، وشهادة تميز في المكياج لكل من: مارينا مجدي، ومارينا بيرسي عن مسرحية "حيث لا يراني أحد".

وشهادة تميز في الإخراج المسرحي للمخرج أحمد علاء عن مسرحية "استدعاء ولي أمر"، وشهادة تميز في التمثيل للفنان أسامة سعيد عن دور يحيى في مسرحية "استدعاء ولي أمر"، وشهادة تميز في التمثيل للفنان إسلام بونزي عن دوره في مسرحية "رحلة حنظلة"، وشهادة تميز في التمثيل للطفل فارس عادي عن دوره في مسرحية "كاسبر".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الفنان مجدي صبحي "رئيسا"، وعضوية كل من: المخرج عمرو قابيل، والدكتور مدحت عيسى، والدكتور محمد الهجرسي، والكاتب سامح عثمان، والملحن أحمد حمدي رؤوف، والسينوغراف وليد جابر.