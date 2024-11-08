الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب مصر غدًا

الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 11:03 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب البلاد بداية من غدًا السبت.

صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية بالقناة الأولى اليوم الجمعة، بأن الطقس سيشهد مزيدًا من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة.

منخفض جوي جديد

ولفتت إلى أنه بداية من غدًا السبت تتأثر الأجواء بـ منخفض جوي بطبقات الجو العليا؛ لتزيد كمية الأمطار على المناطق الساحلية، وقد تتقدم أيضًا إلى بعض المناطق الداخلية، مشيرًة إلى استمرار الأمطار إلى يوم الأحد المقبل.

وأوصت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الخريفية، موضحة أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى حجب أشعة الشمس نهارًا، مما يسهم في خفض الحرارة، مع نشاط للرياح ليلًا يساعد في تقليل درجات الحرارة.

وأضافت «غانم»: «المنخفض الجوي سيتسبب في حجب السحب لأشعة الشمس خلال فترة النهار؛ لتنخفض قيم درجات الحرارة نهارًا، مع وجود نشاط رياح خلال ساعات الليل يساعد على مزيد من الانخفاض».

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت أجواء معتدلة نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا، يميل الطقس إلى البرودة على مختلف الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما يُتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، بارتفاع أمواج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.