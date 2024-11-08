آخر أعمال والدها.. ريهام عبد الغفور تروج لمسلسل «نقطة سودة»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نقطة سودة"، البرومو الدعائي للمسلسل، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائي للمسلسل، لتشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/DCH5etrtWpm/?igsh=a3MwczVnNXpkdTZo

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي البرومو "مسلسل نقطة سودة اخر عمل لأبويا الله يرحمه ويحسن اليه"، وظهر من خلال البرومو كثير من التشويق والغموض بين أبطال العمل، وظهور أكثر من جريمة قتل خلال الأحداث.

يعتبر مسلسل «نقطة سودة»، هو آخر أعمال الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث أثناء عودته إلى منزله.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، أشرف عبد الغفور، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، والإخراج محمد أسامة.