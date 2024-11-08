محافظ جنوب سيناء: الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة يشهد نشاطاً كبيراً

قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إن المشاركة فى معرض بورصة لندن تأتي في إطار الترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، وخاصة مدينة سانت كاترين التي تشهد تطويرات كبيرة ضمن مشروع “التجلي الأعظم”، مما يجعلها مقصدًا متعدد المنتجات السياحية، تجمع بين السياحة الروحانية والثقافية وسياحة المغامرات والبيئة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي الهام تسهم في تعزيز تواجدها على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى تزايد أعداد السائحين القادمين إلى مصر من المملكة المتحدة بفضل الرحلات المنتظمة والتعاون المتزايد في مجال الطيران والسياحة.

وأكد المحافظ على أن جهود وزارة السياحة والآثار في إبراز المقاصد السياحية المصرية، ومنها جنوب سيناء، تعكس استراتيجية الدولة في تطوير القطاع السياحي من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متعددة ومتنوعة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات زيارة محافظ جنوب سيناء إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معرض بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2024)، حيث شارك محافظ جنوب سيناء، في حفل العشاء الرسمي الذي نظمه السفير المصري لدى المملكة المتحدة، السفير شريف كامل، في مقر إقامته، وذلك على شرف الوفد المصري المشارك في المعرض. حضر الحفل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى جانب الوفد المصري و الملحق السياحي في لندن وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية و عدد كبير من رجال الاستثمار والسياحة وأعضاء السفارة في لندن ومكتب التمثيل التجاري.

وفي ختام الحفل، قدّم الدكتور خالد مبارك درع محافظة جنوب سيناء للسفير شريف كامل، تقديرًا لدعمه وجهوده في إنجاح الزيارة وتنسيق اللقاءات الرسمية على هامش المعرض، التي تهدف لتعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على الصعيد الدولي.