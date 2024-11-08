"قطة" أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي

حصد أحمد عاطف “قطة” لاعب نادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز.

حقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين مساء اليوم على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

قدم “قطة” مباراة قوية للغاية وسجل هدفي بيراميدز في اللقاء ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام إنبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

تشكيل إنبي أمام بيراميدز

وأعلن سيد ياسين، تشكيل الفريق البترولي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا- أحمد صبيحة- هشام عادل- علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار- محمد ناصر- أحمد العجوز- فتحي السيد - مصطفى ياسر شكشك.

خط الهجوم: يوسف لبيب.

