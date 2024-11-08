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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة ارهابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت،  محاكمة متهم علي خلفيه انضمامه لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة 

أسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة اسست علي خلاف الدستور والقانون بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

اجتماعي اخبار كاذبة الإخلال بالنظام الانضمام لجماعة إرهابية