غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة ارهابية

تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة متهم علي خلفيه انضمامه لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة

أسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة اسست علي خلاف الدستور والقانون بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.