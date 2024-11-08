صحة المنوفية: إجراء 43 عملية جراحية بمستشفى الشهداء المركزي ضمن مبادرة "بداية"

في إطار مبادرة "بداية" وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اختتم مستشفى الشهداء المركزي اليوم الجمعة إجراء 43 عملية جراحية ناجحة، بهدف دعم الخدمات الطبية لأهالي مركز الشهداء.

أُجريت العمليات تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبمشاركة الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد سلامة، مدير عام الطب العلاجي.

تنوعت التخصصات بين 30 عملية جراحة عامة بقيادة الدكتور أحمد زويد وبمشاركة أطباء الجراحة رضا الجوهري، أحمد الجارحي، أحمد الشيخ، أحمد فوزي، أحمد مهدي، وسيف المليجي، إضافة إلى 5 عمليات نسا وتوليد تحت إشراف الدكتور عبد الستار الدراجيلي والدكتور محمود فايق، و5 عمليات مناظير بقيادة الدكتور أحمد زويد، والدكتور أحمد الجارحي، والدكتور رضا الجوهري، و3 عمليات أنف وأذن تحت إشراف الدكتور أحمد الشرقاوي.

شارك في عمليات التخدير كل من الدكتور أحمد طه، والدكتور حازم سرحان، إلى جانب فريق متميز من التمريض والفنيين.

فيما أشاد الدكتور أسامة عبد الله بهذا الإنجاز الذي يعكس التعاون المثمر بين فرق العمل كافة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود المحافظة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين وتقليل قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.