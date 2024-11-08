حجز شقق سكنية.. القبض على أمين شرطة مزيف في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لانتحاله صفة أمين شرطة بكارنية مزور وقيامه بالنصب على المواطنين بايهامهم بقدرته على حجز شقق سكنية من هيئة المجتمعات العمرانية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخصين يتضرران فيه من عاطل ينتحل صفة أمين شرطة لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على 180 ألف جنيه بعد زعمه قدرته على حجز شقق سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتبين أنه ينتحل صفة أمين شرطة بكارنية مزور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.