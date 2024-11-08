محافظ جنوب سيناء يلتقي مطران دير سانت كاترين بأثينا

التقى الدكتور خالد مبارك، مُحافظ جنوب سيناء بالمطران ديمتريوس ديميانيوس، مطران دير سانت كاترين، في مقر إقامته بأثينا، وذلك بحضور السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدي أثينا.

وأكد المحافظ -خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل والتنسيق المُستمر والتعاون المُثمر والبناء والتاريخي بين محافظة جنوب سيناء ومُطرانية "دير سانت كاترين" الأثرية- على استمرار الجهود المبذولة لحماية التُراث الديني والثقافي لدير سانت كاترين باعتباره رمزًا دينياً وتاريخياً هاماً و ذلك ضمن مساعي تطوير منطقة "سانت كاترين" بالكامل، بهدف إبراز هذه البقعة المُقدسة بأبهى صورة، تقديراً لقيمتها الروحية كأرض "التجلي الأعظم"، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يعكس تفردها.

من جانبه، أعرب المُطران "ديمتريوس" عن شكره للمُحافظ على جهود الدولة في تطوير مدينة "سانت كاترين" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنياً دوام التعاون لتحقيق التطوير المُستمر للدير لخدمة زواره من السائحين من مُختلف أنحاء العالم كمزار ديني وسياحي. ووعد المُطران بزيارة المُحافظ فور عودته من اليونان تلبية للدعوة الكريمة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان تقديم الهديا التذكارية، وقدمت المحافظة نموذجاً مصغراً لدير سانت كاترين تعبيرًا عن التقدير وحرصًا على استمرار التعاون الذي يحقق المصلحة العامة ويعزز الروابط التاريخية والثقافية العريقة.