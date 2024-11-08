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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سائق يشرع في قتل راكب بسبب خلافات على الأجرة بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق سيارة ميكروباص المتهم بالتعدي بسلاح أبيض مطواة على راكب والشروع في قتله بسبب خلاف على الأجرة بمدينة الشيخ زايد.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة في البطن وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق ميكروباص والمصاب بسبب خلاف على الأجرة قام خلالها السائق بالتعدي على الراكب بسلاح أبيض مطواة، محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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