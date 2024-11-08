بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز جرامي 2025

تصدرت المغنية الأمريكية بيونسيه، ترشيحات جوائز الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم (جرامي) بإجمالي 11 ترشيحا عن ألبومها “Cowboy Carter”.

ويُعد هذا الرقم من الترشيحات إنجاز شخصي بالنسبة لـ بيونسيه، لتتخطى رقمها القياسي السابق بإجمالي 10 ترشيحات عام 2009. وتعتبر بيونسيه واحدة من خمس نساء تم ترشيحهن في جميع الفئات الثلاث الكبرى لجوائز جرامي هذا العام (أفضل تسجيل وأغنية وألبوم العام)، بجانب تايلور سويفت وبيلي إيليش وتشابيل روان وسابرينا كاربنتر.

وخلف بيونسيه المتصدرة لقائمة الترشيحات، يتقاسم كل من: بيلي إيليش، وكندريك لامار ومالون وتشارلي إكس سي إكس المركز الثاني من حيث عدد الترشيحات هذا العام، بسبعة ترشيحات لكل منهم.

وفي المركز الثالث بفارق ضئيل، تأتي تايلور سويفت وتشابيل روان وسابرينا كاربنتر بستة ترشيحات لكل منهن.