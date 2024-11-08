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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يناقش تعزيز السياحة البحرية بين مصر واليونان

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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فى اطار  تعزيز  سبل التعاون بين مصر واليونان    في مجالات النقل البحري، وتطوير الروابط البحرية بين مصر واليونان  خاصة عبر موانئ جنوب سيناء في نويبع وطابا من اجل  تعزيز حركة التجارة والسياحة البحرية، بما يدعم السياحة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث عقد لقاءً هامًا مع كريستوس ستيليانيديس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليوناني، بحضور السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية باليونان، وإيفانجيلوس كيريازو بولوس، السكرتير العام لوزارة الشؤون البحرية اليونانية

جاء هذا اللقاء عقب انتهاء مشاركة المحافظ في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2024.

 

 

وأعرب المحافظ عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليونان في تعزيز الروابط السياحية والاقتصادية مع مصر، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رؤية محافظة جنوب سيناء للتعاون الدولي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي وسياحي في المنطقة.

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