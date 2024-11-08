هيئة البث الإسرائيلية: مكتب «نتنياهو» متورط في 4 قضايا خطيرة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

من جهته، أفاد إعلام عبري، اليوم، بأن المستشارة القضائية للحكومة صدقت على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

وأكد الإعلام الإسرائيلي، أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد «نتنياهو» نفسه.

وقبل أيام، تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى.