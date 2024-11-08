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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة البث الإسرائيلية: مكتب «نتنياهو» متورط في 4 قضايا خطيرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

من جهته، أفاد إعلام عبري، اليوم، بأن المستشارة القضائية للحكومة صدقت على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

وأكد الإعلام الإسرائيلي، أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد «نتنياهو» نفسه.

وقبل أيام، تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى.

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