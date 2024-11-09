هل تدفع أوروبا ثمن انتخاب ترامب؟.. 50 من الزعماء الأوروبيين يقيّمون تأثير دونالد على ثرواتهم.. والتحولات الاستراتيجية وعدم اليقين يلوحان في الأفق بشأن العلاقات عبر الأطلسي

السبت 09/نوفمبر/2024 - 12:21 ص

بعد انتهاء السباق الرئاسي الأمريكي لعام ٢٠٢٤، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يقوم حوالى ٥٠ من القادة الأوروبيين، بما فى ذلك شخصيات رئيسية مثل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والأمين العام لحلف شمال الأطلسى مارك روته، بإعادة تقييم مستقبل علاقاتهم عبر الأطلسي.

يأتى ذلك بعدما هدد خطاب حملة ترامب بإعادة تشكيل جذرية للسياسة الخارجية الأمريكية، بما فى ذلك حرب تجارية مع أوروبا، وسحب التزامات حلف شمال الأطلسي، والتحول فى الدعم لأوكرانيا وسط حربها المستمرة مع روسيا، تستعد العواصم الأوروبية للعواقب الواسعة النطاق لرئاسة ترامب مرة أخرى.

المشهد السياسى الحالي

لا يمكن أن يكون توقيت هذه التقييمات أكثر أهمية، حيث تكافح أوروبا مع مجموعة من الأزمات الخاصة بها. انزلقت ألمانيا، التى كانت ذات يوم المحرك الاقتصادى لأوروبا، إلى حالة من الاضطراب السياسى بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من قبل المستشار أولاف شولتز.

وقد أثار هذا التطور مخاوف من المزيد من عدم الاستقرار السياسي، خاصة وأن ألمانيا تواجه انتخابات قد تشهد مواجهة بين اليمين المتطرف المشجع والمؤسسات السياسية التقليدية. واعترف رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك بأن هذه التحديات، عندما تقترن بعدم اليقين بشأن رئاسة ترامب، تضيف تعقيدًا إلى موقف متوتر بالفعل.

إن تعليق توسك يؤكد على القلق المتزايد بين الزعماء الأوروبيين وهم ينتظرون نتائج الانتخابات الأمريكية. وقال فى إشارة إلى التحديات داخل أوروبا وفيما يتعلق بالولايات المتحدة: "إن هذا يضيف المزيد من الفلفل والملح إلى هذا الموقف".

أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا

أكد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل على الطبيعة الحاسمة للعلاقات عبر الأطلسي، قائلًا: "علاقتنا مع الولايات المتحدة ضرورية، ونحن مستعدون لتعميقها". إن هذا الشعور يسلط الضوء على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

ومع ذلك، فإن ميشيل وغيره من القادة الأوروبيين يدركون أيضًا عدم القدرة على التنبؤ التى جلبتها سياسات ترامب خلال ولايته الأولى، وخاصة فى مجالات مثل التجارة والدفاع والسياسة الخارجية.

فى قمة فى المجر، اجتمع زعماء أوروبيون من كتلة الاتحاد الأوروبى المكونة من ٢٧ دولة لمناقشة حالة عدم اليقين المتزايدة. وفى الوقت نفسه، شاركت شخصيات رئيسية أخرى من المملكة المتحدة وتركيا والبلقان فى مناقشات جانبية.

إن شبح إدارة ترامب الثانية يمثل تحديًا وجوديًا، لأنه لا يهدد استقرار التحالفات الجيوسياسية لأوروبا فحسب، بل ويهدد أيضًا رفاهتها الاقتصادية.

ولاية ترامب الأولى وآثارها الدائمة

خلال ولايته الأولى، فرضت سياسات ترامب ضغوطًا كبيرة على العلاقات الأوروبية. فى عام ٢٠١٨، فرض رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم فى الاتحاد الأوروبي؛ مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومى - على الرغم من حقيقة أن هذه المنتجات تم إنتاجها من قبل حلفاء الولايات المتحدة.

وقد أدى الصراع التجارى الذى أعقب ذلك إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية أوروبية على السلع الأمريكية مثل الدراجات النارية والبوربون والجينز، مما أثر على مجموعة واسعة من الصناعات. وتلقى هذه الحرب التجارية، إلى جانب التوترات الأخرى، بظلالها الطويلة على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورغم فوز ترامب بولاية ثانية، لا يزال خطابه يردد موضوعات مماثلة للحماية الاقتصادية والتشكك تجاه حلف شمال الأطلسي، مما تسبب فى مزيد من القلق بين القادة الأوروبيين.

حيث أثار اقتراح ترامب السابق بسحب الدعم الأمريكى لحلف شمال الأطلسى ناقوس الخطر، مما أثار مخاوف من انخفاض الالتزام الأمريكى بالدفاع عن أوروبا.

وتتفاقم هذه المخاوف بسبب موقفه من أوكرانيا، حيث أدى وعده بإنهاء الحرب "فى غضون ٢٤ ساعة" من توليه منصبه إلى مخاوف فى كييف بشأن مستقبل الدعم الأمريكى للأمة المحاصرة.

نفوذ ترامب فى أوروبا الوسطى

أعرب بعض القادة الأوروبيين، ولا سيما رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن دعمهم القوى لرؤية ترامب السياسية. حتى أن أوربان، المعجب القديم بالرئيس السابق، كشف أنه تحدث مع ترامب بعد الانتخابات، معلنًا أن "لدينا خططًا كبيرة للمستقبل!".

وعلى نحو مماثل، أشاد ميلوني، وهو شخصية رئيسية فى الحكومة اليمينية فى إيطاليا، بـ "الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية" بين روما وواشنطن، على الرغم من التوترات التى نشأت خلال إدارة ترامب الأولى.

وقد أعرب هؤلاء الزعماء، الذين يمثلون أقصى اليمين الأوروبي، عن تفاؤلهم بشأن عودة ترامب إلى السلطة، ويرون فيه حليفًا فى معارضتهم المشتركة لمؤسسات الاتحاد الأوروبى والسياسات التقدمية.

الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا

من بين القادة الأكثر تأثرًا بشكل مباشر بفوز ترامب المحتمل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي. ومع استمرار الحرب فى أوكرانيا فى تدمير البلاد، يظل زيلينسكى قلقًا للغاية بشأن التزام الولايات المتحدة بدفاع بلاده.

وقد أثار وعد ترامب بإنهاء الحرب بسرعة ناقوس الخطر فى كييف، حيث يخشى المسؤولون أن يشير انتخابه إلى انخفاض فى الدعم الأمريكي، الذى كان حاسمًا فى دعم مقاومة أوكرانيا ضد روسيا.

وتسلط مشاركة زيلينسكى فى القمة المجرية الضوء على إلحاحه فى السعى للحصول على ضمانات أوروبية بأن الدعم الأمريكى لن يتزعزع، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

التداعيات طويلة الأمد على أوروبا

قد يكون التأثير الطويل الأمد لولاية ترامب الثانية عميقًا بالنسبة لأوروبا، مع عواقب ليس فقط على العلاقات عبر الأطلسى ولكن أيضًا على الأمن العالمى الأوسع والاستقرار الاقتصادي.

إن القادة الأوروبيين يواجهون مهمة حساسة تتمثل فى موازنة علاقاتهم العميقة الجذور مع الولايات المتحدة مع الحاجة إلى الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي، وخاصة فى مجالات مثل الدفاع والطاقة والتجارة.

ومع تحول المشهد العالمي، يتعين على أوروبا أن تبحر فى تعقيدات عالم حيث قد لا تكون الزعامة الأميركية قابلة للتنبؤ أو موثوقة كما كانت فى السابق.

وفى الختام، تقف أوروبا عند مفترق طرق، خاصة بعدما تأكد وصول ترامب للبيت الأبيض. لقد أدى عدم اليقين المحيط بعودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى زيادة المخاوف فى جميع أنحاء القارة، حيث يعيد القادة النظر فى استراتيجياتهم استجابة للديناميكيات المتغيرة. وبينما تكافح أوروبا مع الأزمات السياسية فى الداخل والاضطرابات المحتملة فى علاقاتها الخارجية، يتعين على قادتها الاستعداد لمستقبل حيث قد لا تكون الولايات المتحدة القوة المستقرة التى كانت عليها فى السابق.

