تعاون مصري يوناني لدعم السياحة في جنوب سيناء

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا في العاصمة اليونانية أثينا مع عدد من ممثلي الشركات السياحية البارزة بمشاركة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية باليونان وذلك في إطار الترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية وتعزيز التعاون مع الجانب اليوناني،

وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون لترويج مقاصد جنوب سيناء السياحية وزيادة التدفقات السياحية من اليونان إلى مصر، حيث أعرب ممثلو الشركات السياحية عن اهتمامهم بتقديم عروض خاصة للسياح اليونانيين لزيارة مناطق شرم الشيخ و نويبع وطابا وسانت كاترين ودهب، التي تتميز بتنوعها وجاذبيتها الفريدة.

وأشاد المحافظ بدور الشركات السياحية في دعم التعاون السياحي بين مصر واليونان، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا الدور لجذب المزيد من السياح، وتقديم تجربة سياحية مميزة تلبي تطلعات الزوار. كما أشار إلى المقومات المتنوعة التي تتمتع بها جنوب سيناء، بما يشمل السياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية.

يأتي ذلك فى اطار جهود محافظة جنوب سيناء لتطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة في المحافظة، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جعل مصر وجهة سياحية عالمية مستدامة.