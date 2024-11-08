أستاذ علوم سياسية: ترامب لا يمتلك رؤية للتعامل مع الحرب في غزة ولبنان

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد ما يؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يمتلك رؤية واضحة للتعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، بأن تصريحات ترامب يجب أن توضع في سياق الحملة الانتخابية، وبالتالي ليست ملزمة له، موضحا أن ترامب لم يقدم أي تصور أو استراتيجية فكرية يمكن أن نستند إليها لحل النزاع في المنطقة أو لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «من المفترض أن تكون هناك رؤية أو استراتيجية للتعامل مع المشهد بطريقة ما، ولا يجب التركيز على تلك التصريحات لأنها تُفهم في سياق الحملة الانتخابية».

وواصل: «أما فيما يتعلق بوقف الحرب، يجب أن نكون واعين أن القضية ليست فقط في وقف الحرب، فوقف الحرب يمكن أن يتم ذلك من خلال عدة رؤى مثل التهدئة أو الهدنة أو صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي هذه الأمور كانت تُفهم في سياقها، وحتى لو تم وقف الحرب فإن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي نفسه يعني أن إسرائيل هي الرابحة».