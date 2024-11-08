ندوات توعية وورش عمل ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” بالمنيا

واصلت محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية” للتنمية البشرية من اجل تعزيز الوعي لدى الشباب بالتعاون مع الجهات المعنية باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية رفع الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى المواطنين .

في هذا السياق، نظّمت إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ندوات وورش عمل متخصصة تستهدف طلاب المدرسة الفندقية، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز استعداد الطلاب لدخول سوق العمل السياحي مع التركيز على تعزيز المعرفة بالفرص المهنية في مجال السياحة وتنمية المهارات العملية للطلاب، لإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما قامت مكتبة مصر العامة بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت الندوات، التي نُفذت بالتنسيق مع الأزهر الشريف، محاضرات حول الأخلاق وأهمية القيم الإيجابية ونبذ العنف والتعريف بالمفاهيم الصحيحة والتصدى للشائعات ، إلى جانب عقد عدد من الندوات التثقيفية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنيا، وإدارة المرأة والأمومة والطفولة، ووحدة تكافؤ الفرص، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام، بالإضافة إلى إطلاق المكتبة المتنقلة التى تجوب عدد من قرى المحافظة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية وورش العمل وتعليم مهارات الرسم و الفنون التشكيلية بهدف توسيع مدارك الطلاب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وترابطًا.