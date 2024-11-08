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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. انتزعوا علم فلسطين ومزقوه.. إصابات واعتقالات بأعمال عنف فى أمستردام

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 9 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتزعوا علم فلسطين ومزقوه.. إصابات واعتقالات بأعمال عنف فى أمستردام استهدفت مشجعين إسرائيليين

70 % من قتلى حرب غزة من النساء والأطفال

فرنسا تستعد لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة

وزير الخارجية الفرنسى متفائل بفوز ترامب لوقف الحرب فى غزة ولبنان

ترامب وبوتين.. استعداد لاستئناف العلاقات الأمريكية الروسية

وصول مقاتلات  F-15الأمريكية إلى الشرق الأوسط

شهداء وجرحى مدنيون ومن الجيش اللبنانى واليونيفيل فى غارات إسرائيلية جنوب لبنان

حزب الله يستهدف بالصواريخ قواعد جوية وبحرية إسرائيلية

وزير الخارجية الأمريكى يؤكد استمرار العمل على إنهاء حربى غزة ولبنان حتى نهاية ولايته

100نائب لبنانى يناشدون اليونسكو حماية المواقع الأثرية من الغارات الإسرائيلية

البوابة إمستردام مشجعين إسرائيليين علم فلسطين غزة