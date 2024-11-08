70 % من قتلى حرب غزة من النساء والأطفال

الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 09:11 م

كشف تقرير للأمم المتحدة النقاب عن أن النساء والأطفال يشكلون نحو ٧٠٪ من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين نوفمبر ٢٠٢٣ وأبريل ٢٠٢٤.

وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن قرابة ٧٠٪ من ٨١١٩ شخصا من بين ٣٤٥٠٠ سُجل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب "هم من الأطفال والنساء".

وتضمن التقرير تفصيلا بشأن "الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣" عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.

ويفصل أيضا "بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي" التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وحتى "الإبادة الجماعية" بحسب التقرير الأممي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقرير يوضح "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات" وأشار التقرير إلى أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر".

وأضاف "أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة" وتابع "كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالا عدائية بطرق ساهمت في الأضرار التي لحقت بالمدنيين".

