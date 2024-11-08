توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة فى الإسكندرية غدًا

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية استعدادها للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها غدا بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية عن طقس محافظة الإسكندرية غدًا السبت حيث تشهد المدينة أمطار تبدأ في ساعات الصباح الأولى خفيفة وتزيد شدتها تدريجيا مع حلول المساء.

تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا انخفاض ملحوظ مع بدء موسم الأمطار على محافظة الإسكندرية، فدرجات الحرارة 21 درجة مئوية، مع سرعة رياح 14 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 62%، ومن المتوقع سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة حتى الساعات الأولى من بعد غدًا الاحد 10 نوفمبر على فترات متقطعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك قائلة، سيطرة الأجواء مائلة للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار بينما تميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وتتكون السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة تمتد الى خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتوالي انخفاضات درجات الحرارة خلال الفترة القادمة بشكل طفيف.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.