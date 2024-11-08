ثنائية "قطة" تقود بيراميدز لتحقيق الفوز الأول في الدوري

حقق فريق بيراميدز أول انتصار في الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه إنبي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري الممتاز .

سجل ثنائية بيراميدز أحمد عاطف “قطة” في الدقيقتين 3و 36 بينما أحرز هدف إنبي اللاعب على فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة حقق بيراميدز أول فوز في الدوري ورفع رصيده إلى 4 نقاط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

وأعلن سيد ياسين، تشكيل الفريق البترولي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا- أحمد صبيحة- هشام عادل- علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار- محمد ناصر- أحمد العجوز- فتحي السيد - مصطفى ياسر شكشك.

خط الهجوم: يوسف لبيب.



