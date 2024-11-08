انتزعوا علم فلسطين ومزقوه.. إصابات واعتقالات بأعمال عنف فى أمستردام استهدفت مشجعين إسرائيليين

اعتقلت الشرطة الهولندية ٦٢ شخصًا في شوارع العاصمة أمستردام، على هامش مباراة كرة القدم في الدوري الأوروبي بين نادي المدينة أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، فاز بها النادي الهولندي بخمسة أهداف نظيفة.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت على حسابها في إكس أنها "متأهبة" بعد الإبلاغ عن العديد من الحوادث، بما فيها انتزاع المشجعين الإسرائيليين علماً فلسطينيا عن أحد المباني، لتكون تلك الشرارة التي أطلقت أعمال العنف.

وكان مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" قد أثاروا الفوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية، بعدما أنزلوا العلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه، ثم بدأوا في استفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي. كما استفز الجمهور الإسرائيلي، الجماهير الهولندية في المدرجات، بعد رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، وقاموا باشعال الألعاب النارية.

وتجمع حوالى ١٠٠ مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة دام، محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية.

وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمستردام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلا في المنطقة لأسباب أمنية.

ودفع بث مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أعمال عنف استهدفت مشجعى الفريق الإسرائيلي، إلى إرسال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طائرتين إلى أمستردام للمساعدة في إعادة المشجعين، معتبرا "الحادث المروع خطيرًا للغاية".

وقال بيان لمكتب نتنياهو أنه "يطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن الهولندية باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد مثيري الشغب وضمان سلامة الإسرائيليين".

ولم تبلغ شرطة أمستردام بعد ذلك عن وقوع أي إصابات جديدة، ولكن تم إرسال سيارات الإسعاف بالقرب من ساحة دام، حيث وقعت بعض هذه الحوادث، وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن معلومات من السلطات الهولندية نقلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد أصيب عشرة إسرائيليين في أعمال العنف.

من جانبه، دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير المشجعين الإسرائيليين في أمستردام إلى البقاء في غرفهم بالفنادق بعد الهجمات التي وقعت في شوارع المدينة. وادعى الوزير أن المشجعين الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة لكرة القدم واجهوا معاداة السامية وتم مهاجمتهم بقسوة لا يمكن تصورها لمجرد أنهم يهود وإسرائيليون.

في الأشهر الأخيرة، أقيمت عدة مباريات للفرق الإسرائيلية على أرض محايدة، خاصة في المجر، خوفا من أعمال العنف المرتبطة بالصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

