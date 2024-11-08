ترامب لـ أبومازن: سأعمل من أجل وقف الحرب وصنع السلام في المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، أنه سيعمل من أجل وقف الحرب وصنع السلام في المنطقة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وكان قد حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد تمكنه من تجاوز حاجز الـ270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة ، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.