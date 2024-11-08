جمال عنايت: فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية لم يكن مفاجئاً

قال الإعلامي جمال عنايت، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن ما فعله ترامب لم يسبق لأحد فعله من قبل، حيث عاد مرة أخرى إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مع دعم الكونجرس وحصوله على أصوات الناخبين.

وأشار عنايت خلال برنامجه "ثم ماذ حدث"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن ترامب كان يصرح خلال الحملة الانتخابية بأنه لو كان في السلطة لما حدث التصعيد والحرب الحالية في غزة ولبنان، وأنه سينهي هذه الحرب، لكنه لم يوضح كيف أو متى بل كانت مجرد تصريحات.

وأكد أن ترامب وعد بدعم رؤية جديدة للشرق الأوسط بعيداً عن الحلول العسكرية، بينما اعترض نتنياهو على هذا الطرح، مواصلا: المشهد يبدو غامضاً خاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة وجنوب لبنان، ورؤية ترامب الجديدة لإنهاء النزاع.

ولفت عنايت إلى أن صحيفة ناشيونال تايمز، ذكرت أن هناك تفاهمات ضمنية بين ترامب ونتنياهو تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، وليس لإنهائه بالكامل، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن ترامب رجل أعمال ينظر إلى السلام كصفقة.