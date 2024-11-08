داعش يستغل التوترات فى المنطقة.. عملية أمنية موسعة لإحباط تحركه في سوريا

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التابعة للإدارة الذاتية للأكراد فى إقليم شمال وشرق سوريا، والمدعومة من قوات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء الماضي، عملية أمنية تحت شعار "الأمن الدائم" داخل مخيم الهول بالحسكة، والمنطقة المحيطة به، لإحباط تحركات خلايا وعصابات التنظيم الإرهابى فى شمال وشرق سوريا.

وهى التحركات التى تأكدت منها "قسد" من خلال اعترافات العناصر الموقوفة خلال الفترة الأخيرة، فى محاولة منها لاستغلال التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والتى تلقى بظلالها السلبية على سوريا.

وتعمل التوترات الجارية حاليا بين التنظيمات المسلحة الموالية لإيران والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة الهجمات المتبادلة بين الجانبين على هامش العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ أكثر من عام، هذه التوترات تلقى بظلالها على قوات سوريا الديمقراطية.

حيث تشارك "قسد" فى التدريبات العسكرية مع التحالف الدولى بشكل مستمر لتبقى على أهبة الاستعداد تحسبًا لأى هجمات من ميليشيات موالية لإيران، وفى السياق ذاته تتصاعد توترات جديدة فى منطقة إدلب السورية التى تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الإرهابية "جبهة النصرة سابقا" المدعومة من دول إقليمية، وهى توترات داخلية ضد ميليشيا الهيئة الإرهابية، وتوترات بينها وبين منطقة الإدارة الذاتية للأكراد.

وأصدر المكتب الإعلامى "شبكة الأخبار العسكرية" لـ"قسد" بيانا أعلن فيه بدء تنفيذ عملية "الأمن الدائم" لتعقب خلايا تنظيم داعش فى مخيم الهول والمناطق المحيطة به فى شمال شرقى سوريا، وتشارك فى العملية قوى الأمن الداخلى ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن العملية جاءت بعد اعترافات لعناصر من التنظيم أقروا بعودة نشاط الخلايا الإرهابية فى المناطق الصحراوية.

وأكد البيان أنه رغم انشغال العالم بالصراعات فى الشرق الأوسط تظل احتمالية عودة التنظيم أمرا واقعيا يتطلب التصدى له، ذلك لأن تهديد التنظيم الإرهابى مستمرا بالمنطقة، وأن قواتنا على أهبة الاستعداد لملاحقته وتدمير مصادر قوته.

إحباط مصادر قوة داعش

راقبت منطقة الإدارة الذاتية تحركات تنظيم داعش الإرهابى خلال عام مضى، ولاحظت تصاعد عملياته وتحركاته فى منطقة مخيم الهول، حيث جرى تنفيذ عمليات ضد سكان المخيم وقوى الأمن.

وأكدت الإدارة الذاتية فى بيان لها، أن "قسد" كثفت عملياتها الاستباقية لمواجهة تهديدات التنظيم الإرهابي، كما أحكمت الضغط على الخلايا الإرهابية، لمنعها من استعادة نشاطها وإيقاف تحركاتها.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، أهمها القضاء على العديد من الخلايا وقادتها، وإفشال مخططاتهم الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وشن الهجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية.

ولفت البيان أنه نظرًا لما يمثله مخيم الهول والسجون التى تضم عناصر داعش من أهمية استراتيجية للتنظيم، حاول داعش مرارًا خلال الفترة الماضية الوصول إلى المخيم وتحريك خلاياه مستخدمًا المناطق الصحراوية والنائية فى ريفى الهول والشدادة كنقاط انطلاق للتخطيط وتنفيذ عملياته ضد المخيم والسجون.

ترافق ذلك مع تحركات داخل المخيم ومحاولات هروب متكررة، ما دفع الخلايا إلى إشعال الفوضى فى بعض قطاعات المخيم لتشتيت جهود قوى الأمن المسئولة عنه.

وشرحت الإدارة الذاتية، أنه مع انشغال العالم بالصراعات فى الشرق الأوسط، تزداد احتمالات عودة التنظيم لنشاطه، خاصة فى المناطق النائية التى يلجأ إليها للتخطيط لشن هجمات ضد المخيمات والسجون، سعيًا لتجميع عناصره مع عائلاتهم واستعادة نشاطهم.

وقد شهد العام الجارى عدة محاولات من التنظيم للوصول إلى مخيم الهول والسجون التى تأوى عناصر داعش فى شمال وشرق سوريا، والتى يعتبرها أهدافًا استراتيجية لتحريك خلاياه وتعزيز دعايته.

وأضاف البيان، أن قوى الأمن واصلت إحباط مخططات الخلايا الإرهابية وأنها تجدد اليوم التزامها بملاحقة داعش وتجفيف منابع الإرهاب، واستكمالًا لهذا الكفاح، نعلن اليوم، بدعم من قوات التحالف الدولي، انطلاق عملية "الأمن الدائم" لتفتيش مخيم الهول ومحيطه، وملاحقة فلول داعش والمتعاونين معه فى المخيم، وتطهير المناطق الريفية المحيطة وتأمينها أمنيًا.

متابعا، أن هذه العملية تأتى بعد الحصول على معلومات واعترافات من عناصر داعش المقبوض عليهم، تؤكد عودة نشاط الخلايا الإرهابية فى المناطق الصحراوية وتخطيطها للهجمات.

وأشار البيان إلى أن الحادث الذى وقع فى شهر سبتمبر الماضي، وأدى لسقوط ٣ من قوى الأمن، بعد استهدف خلايا التنظيم لدورية أمنية، يستدعى تذكر تهديد داعش وتنفيذ عملية شاملة للقضاء على خطر التنظيم الإرهابي.

بدء تنفيذ العملية

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى بيان له، أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت فى تنفيذ عملية أمنية داخل مخيم الهول وفى المناطق المحيطة به لإحباط أى تحركات جديدة للتنظيم الإرهابي.

وقال المرصد، إن عنصر متهم بالانتماء لتنظيم داعش قُتل وهو يقاوم عناصر القوى الأمنية، أثناء حملة تمشيط للأخيرة فى القرى التابعة لبلدة الشدادى فى ريف الحسكة، كما تمكنت القوى الأمنية من اعتقال ١٥ شخصا بتهمة الانتماء لخلايا التنظيم وقضايا أخرى.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولى عملية أمنية فى مخيم الهول ومحيطه لملاحقة خلايا التنظيم، كما شنت قوى أمنية حملة أمنية كبيرة على خيام محدودة فى الأقسام الخامس والثامن والسادس فى مخيم الهول واعتقلت أشخاص متهمون بالانتماء والتعاون مع التنظيم.

ويُعتبر مخيم الهول شرق الحسكة واحدًا من أكبر المخيمات فى سوريا، حيث يضم عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية والمواطنين السوريين الذين فروا من آلة الحرب، ويُعرف المخيم بأنه قنبلة موقوتة بظروفه الصعبة وتحدياته الأمنية، وفقا لما يقرر المرصد السورى لحقوق الإنسان.