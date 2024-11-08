الصحة اللبنانية: 3117 شهيدًا و13888 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان أن غارات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن 15 شهيدًا و69 جريحًا.

وأوضحت الوزارة وفقًا لما ذكر إعلام لبناني، أن هناك 782 شـهيدا و1334 جريحا في منطقة البقاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

وأضاف إعلام لبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 1139 غـارة على منطقة البقاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وفي نفس السياق، أفادت الصحة اللبنانية، أن هناك 3117 شهيدا و13888 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر قد تحدث في المنطقة.