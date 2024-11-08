أحمد الكأس يعطي راحة سلبية للاعبي منتخب 2008 اليوم لتجنب الإجهاد

قرر احمد الكأس، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 عدم خوض اي مران اليوم للفريق عقب وصوله الي المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، إلى المغرب من أجل المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا.

تنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر .

يلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.