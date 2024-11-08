محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، بعد أن أسهم بشكل كبير في تصدر الريدز لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح، الذي تألق في جميع المباريات الست التي خاضها الفريق خلال الشهر، حصد أكبر عدد من الأصوات في الاستطلاع الذي أجرته جماهير ليفربول عبر الموقع الرسمي للنادي، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في موسم 2024-25. وجاء إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، بينما احتل رايان جرافنبرتش، الفائز بالجائزة في سبتمبر، المركز الثالث.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته بتقديم أداء مميز مع الفريق، أثناء تسلم الجائزة في مركز تدريب أكسا.

وأبدع محمد صلاح في العديد من المباريات، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع العديد من التمريرات الحاسمة.

في بداية الشهر، قدم تمريرة رائعة لأليكسيس ماك أليستر ضد بولونيا، ثم سجل هدفًا رائعًا في دوري الأبطال. كما أحرز هدفًا حاسمًا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2-1 على تشيلسي، وأثبت نفسه كبطل في مباراة أرسنال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81.

صلاح يواصل كتابة فصول جديدة من التألق مع الريدز، محققًا أرقامًا رائعة ولا يتوقف عن إثبات نفسه كأحد أفضل لاعبي العالم.