حسام حسن يستقر على رباعي حراسة مرمى المنتخب للمعسكر المقبل

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استدعاء كلا من محمد عواد، حارس مرمى الزمالك لقائمة المنتخب المقبلة استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بجانب كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سيلمان.

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقبل يوم 10 نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.