خلال ساعات .. العميد يعلن قائمة المنتخب استعدادا لكاب فيردي وبوتسوانا

يعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر المنتخب المقبل خلال ساعات .

يسعى العميد لمنح اللاعبين الدوليين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري، وهذا سر تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر قبل المعسكر مباشرة.

واستقر حسام حسن على إراحة عدد كبير من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب من المعسكر المقبل الذي يقيمه المنتخب استعدادًا لخوض مباراتي كاب فيردي، وبوتسوانا، وذلك ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك لأن المباراتين أصبحتا دون تأثير بعد أن تمكن الفراعنة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه في 4 مباريات وتصدر مجموعته بالتصفيات.